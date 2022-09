Ein Sieg bis zur perfekten Premierensaison: Vikings greifen nach ELF-Titel

Als sich die Vienna Vikings vor rund einem Jahr entschieden, in die European League of Football (ELF) einzutreten, war die Euphorie groß. Als die Verantwortlichen die sportlichen Ziele ausgaben, wurden die Wikinger von so manchem Experten belächelt. „Wir wollen um den Titel mitspielen“, hatte CEO Karl Wurm vor dem Start der ersten Saison gesagt. Die Kritiker sind längst verstummt, die Vikings stehen im Finale und kämpfen heute in Klagenfurt gegen die Hamburg Sea Devils um den Titel (15 Uhr/live auf Puls4).

„Im ersten Jahr den Finaleinzug zu feiern, ist ein enorm wichtiger Erfolg. Das ist ein Meilenstein für dieses Team, diese Franchise, für Wien“, betonte Vikings-Cheftrainer Chris Calaycay. Nachsatz: „Aber unser Job ist noch nicht erledigt.“