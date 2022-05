Vienna Vikings bauen auf Anwalt und Ex-Austria-Vorstand Kraetschmer

Vor knapp 20 Jahren wollte er Quarterback bei den Vienna Vikings werden, jetzt ist Robin Lumsden dort Co-Eigentümer und Investor. Damals wollte der Wirtschaftsanwalt seine Tennis-Karriere noch nicht ganz aufgeben, weshalb es mit dem Engagement nichts wurde.

Für die Teilnahme an der European League of Football (ELF) mussten die Wikinger auf einen Profibetrieb umstellen. Es ist also nicht Geld allein, das Lumsden in sein "Herzensprojekt" einbringt: "Ich kann rechtlich beraten, kann Zugang zu neuen Investoren schaffen." Zudem hat er gute Kontakte in die USA, auch zum NFL-Team der LA Chargers.