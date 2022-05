Österreichs NFL-Hoffnung Raimann will gleich in den Superbowl

Österreichs Football-Hoffnung Bernhard Raimann hat mit den Indianapolis Colts die Superbowl ins Visier genommen. "Wir haben auf jeden Fall das Potenzial, den ganzen Weg zu gehen, um dann im nächsten Februar in Arizona zu spielen", sagte der 24-Jährige in einer Medienrunde. Den 12. Februar 2023 hat sich Raimann also schon dick im Kalender eingetragen, die Colts um den routinierten Quarterback Matt Ryan sind "ein sehr guter Superbowl-Contender", betonte der gebürtige Wiener.

Doch bis zum 57. Superbowl in Glendale/Arizona wartet auf Raimann erst einmal das harte Tagesgeschäft in der besten Football-Liga der Welt. Ende April war der Offensive Tackle als erster Österreicher überhaupt in der dritten Runde des NFL-Drafts an 77. Stelle von den Colts ausgewählt worden. Am Donnerstag folgt die Vertragsunterzeichnung für den 2,01 m großen und 138 kg schweren Raimann, ehe es am Wochenende mit einem ersten kleinen Trainingslager für Rookies losgeht.