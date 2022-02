Vikings sorgen für internationale Spiele in der Generali Arena

Die Football Fans dürfen sich auf sechs Heimspiele der Wiener Franchise im Grunddurchgang freuen, die in der Generali Arena im Frühsommer und Sommer über die Bühne gehen werden. Die Gegner der Vikings in der ELF werden aus Barcelona, Istanbul Stuttgart, Innsbruck, Wroclaw und Frankfurt nach Wien anreisen. Das erste Heimspiel am 12. Juni 2022 ist bereits ein heiß ersehnter Football-Kracher: Im österreichisch-deutschen Duell empfangen die Vikings den amtierender ELF-Meister Frankfurt Galaxy.

Die Vorbereitungen bei den Wikingern laufen auf Hochtouren. "Wir wollen unseren Fans und Besuchern unvergessliche Spieltage bieten – On and Off The Field. Wir wollen mit bester Football Action am Feld begeistern, Spaß und Entertainment vor und während des Spiels dürfen da nicht fehlen", zeigte sich auch Headcoach Chris Calaycay voller Vorfreude.