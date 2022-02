American Football: NFL-Spiele künftig in Frankfurt und München

Die National Football League (NFL) soll sich Informationen der Bild-Zeitung zufolge für zwei Gastgeberstädte in Deutschland entschieden haben und Partien zukünftig im Wechsel zwischen München und Frankfurt ausrichten. Offiziell verkündet werden soll dieser Schritt bei einer Pressekonferenz von NFL-Boss Roger Goodell am Mittwochabend deutscher Zeit. Den Auftakt soll München schon in der kommenden Saison machen, 2023 sei Frankfurt an der Reihe.

Neben den beiden Städten hatte sich auch Düsseldorf um reguläre Hauptrundenspiele der NFL bemüht und scheint nun leer auszugehen. Die NFL hatte im Herbst angekündigt, neben London auch in Deutschland Football-Partien austragen zu wollen und damit dem wachsenden Interesse an der Liga Tribut zu zollen.