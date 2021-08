Neuseeländische Olympia-Athletin mit 24 Jahren gestorben

Schock und Trauer in Neuseeland. Die 24-jährige Radfahrerin Olivia Podmore wurde am Montag auf dem Anwesen in Cambridge tot aufgefunden. Das bestätigte ihre Familie. Weitere Informationen zum plötzlichen Tod der Athletin aus Canterbury gibt es noch nicht.

Podmore nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und 2020 bei der Weltmeisterschaft im Bahnradfahren teil. In Tokio war sie nicht dabei.