Tennis-Altstar Roger Federer: Ein Schatten über der 40er-Feier

Aber gerade das bereitet den Federer-Fans Sorge. Der Schweizer hat wegen einer Knieverletzung fast das gesamte Jahr 2020 ausgesetzt. Er hat deswegen für die Olympischen Spiele abgesagt und auch schon für die letzten großen Turniere, Toronto und Cincinnati. vor den US-Open, die am 30. August beginnen. Der großen Karriere droht ein Ende, das Federer sich so nicht vorgestellt hatte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sein Viertelfinal-Aus in Wimbledon der letzte große Auftritt des Ausnahmekönners gewesen ist.

"Ich weiß es nicht, wirklich nicht", hatte der Rekordsieger im All England Club auf die Frage gesagt, ob er noch einmal auf den heiligen Rasen zurückkehrt. Und: "In meinem Alter weißt du nie, was passiert."