Federer und Osaka melden für US Open

Nach seinem Olympia-Verzicht könnte der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Roger Federer bei den US Open wieder dabei sein. Der dann 40 Jahre alte Schweizer steht auf der Meldeliste für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison, wie die Veranstalter am Mittwoch bekanntgaben. Bei den Damen meldete die zweifache US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka, die so wie Federer für Olympia abgesagt hatte.