Neuer Bewerb: Thiem und Österreich sind in Sydney im Bilde

Vom 3. bis 12. Jänner steigt erstmals der ATP-Cup, ein Duell der Nationen über zehn Tage um wertvolle ATP-Weltranglisten-Punkte und 15 Millionen US-Dollar. Er wirft schon seine ersten Schatten voraus. ServusTV zeigt alle Thiem-Matches live im Fernsehen und weitere Top-Matches des ATP-Cups live im Internet. Die erste Übertragung steigt am 4. Jänner ab 7.30 Uhr, wenn Österreich auf Kroatien trifft.

Thiem führt gegen Borna Coric im direkten Duell mit 3:1. Zuletzt haben sich Thiem und die kroatische Nummer eins 2018 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gesehen, der Österreicher setzte sich damals knapp in drei Sätzen durch. Zweiter Spieler bei den Kroaten ist Marin Cilic.

Bei Gegner Argentinien kommt es für Thiem zu einem Wiedersehen mit seinem Freund Diego Schwartzman, den er zuletzt in der Wiener Stadthalle im Finale in die Knie gezwungen hat. Ergänzt wird das argentinische Team durch Linkshänder Guido Pella. Im Hintertreffen ist Thiem gegen Polen. Lediglich ein Treffen gab es mit Hurkacz, 2019 in Miami. Der Pole setzte sich 6:4 und 6:4 durch.