Neben Alaba, Thiem und Co.: Der vergessene Jahresweltbeste

Stoppt das Virus den internationalen Gagen-Wahnsinn?

Wenn Legionäre im Ausland nur halb so viel kassieren, wird keiner verarmen.

Wenn sich aber in Österreich ein längerer Lockdown nicht vermeiden lässt, droht die Zwölfer-Bundesliga zur Sechser-, Fünfer-, Vierer-Meisterschaf zu schrumpfen oder gar liquidiert zu werden. Und wenn im Amateur- und Nachwuchsbereich, in dem schon im gesamten Frühjahr pausiert werden musste, jetzt neuerlich zug’sperrt wird, dann rennen Talente den Klubs endgültig davon. Und starren nur noch auf Handy und Computer.

Sportpsychologen warnen vor einem Entwöhnungseffekt. Gerade deshalb sind für die Jugend Vorbilder à la Thiem und Alaba so wichtig. Nur sollte Letzterer öffentliche Diskussionen um seine Vertragssituation beim FC Bayern vermeiden. In Zeiten, in denen Millionen Europäer arbeitslos sind, kommt ein Fußballer- Poker um ein zweistelliges Millionen-Jahressalär gar nicht gut an.