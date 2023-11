Sensationelles Comeback von Pöltl und den Raptors in der NBA

Bestimmende Kraft bei Washington war Kyle Kuzma. Pöltls ehemaliger Mitspieler an der University of Utah erzielte 34 Punkte, leistete sich jedoch in den Schlusssekunden einen Ballverlust, der die Niederlage der Wizards besiegelte.

Die Raptors empfangen am Mittwoch im zweiten von vier Heimspielen hintereinander zum zweiten Mal binnen 14 Tagen die Milwaukee Bucks. Das erste Aufeinandertreffen hatten die Kanadier mit 130:111 für sich entschieden. Der kommende Gegner reist mit einem 118:109 gegen die Chicago Bulls vom Michigan- an den Ontariosee. Giannis Antetokounmpo zeichnete für 35 Punkte und elf Rebounds verantwortlich.

In einem Klassiker der Eastern Conference setzten sich die Boston Celtics gegen die New York Knicks 114:98 durch. Jayson Tatum führte die Sieger mit 35 Zählern an.