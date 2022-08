Nairo Quintana wird von der Tour de France disqualifiziert

Nairo Quintana hatte die heurige Tour eher ĂŒberraschend auf dem sechsten Rang beendet, nachdem er in den letzten Jahren außer einem Etappensieg bei Paris-Nizza 2020 wenig ZĂ€hlbares bei den großen Rennen geschafft hatte. Der Profi des französischen Teams ArkĂ©a-Samsic war auf der sechsten Etappe FĂŒnfter und auf der elften Zweiter - exakt an diesem Tag wurde er zum zweiten Mal mit Tramadol im Blut erwischt. Dazu kamen zwei zehnte RĂ€nge. Am Ende lag er 16:33 Minuten hinter dem dĂ€nischen Sieger Jonas Vingegaard vom Team Jumbo-Visma.

Der Kolumbianer ist der erste Fahrer der heurigen Tour de France, der mit positiven Proben negativ aufgefallen ist. Nach wie vor gilt freilich das Motto: vorlÀufig - denn die Analysemethoden werden immer besser, wie die letzten Jahrzehnte gezeigt haben.