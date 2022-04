Nächstes Top-Ergebnis für Felix Gall bei der Tour of the Alps

Auch auf der vierten Etappe von Niederndorf auf dem Südtiroler Gebiet des Pustertals nach Kals am Großglockner (142,4 km) mischte Felix Gall wieder im Spitzenfeld mit und kam 15 Sekunden hinter dem kolumbianischen Sieger Miguel Ángel López (Movistar) als Fünfter ins Ziel.

Damit war der Osttiroler noch an jedem Tag der Tour of the Alps in den Top Ten zu finden und bestätigte seine aktuelle Hochform. "Dabei habe ich mich in der Früh gar nicht so gut gefühlt. Am Rad war es dann ganz okay", meint der Österreicher.