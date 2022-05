Nach UFC-Kampf: Schwere Verletzung beim Wiener Aleksandar Rakić

"Gott hatte andere Pläne für mich", schrieb Österreichs erfolgreichster Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Aleksandar Rakić auf Social Media. Samstagnacht trat der Wiener in einem Hauptkampf in Las Vegas gegen den ehemaligen Halbschwergewichtschampion Jan Blachowicz aus Polen an.

Bei seinem MMA-Kampf in der UFC, der bekanntesten Liga dieser Sportart, verletzte sich der 30-Jährige schwer. Sein rechtes Knie gab in Runde drei bei einem Schritt nach hinten plötzlich nach (Niederlage durch technisches K. o.).