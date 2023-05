Der Kontrast k√∂nnte gr√∂√üer nicht sein: Der WM-Triumph brachte Brecel 500.000 Pfund (rund 570.000 Euro) ein, in Wien spielt er um 2.500 Euro. In Sheffield sahen dem Belgier fast 1.000 Zuschauer vor Ort und Hunderttausende via TV auf das Queue, am Freitag waren es etwa 100. Auch Schiedsrichter gab es in Wien keinen, die Spieler mussten sich selbst um den Aufbau und das Zur√ľcklegen der Kugeln sowie das Scoreboard k√ľmmern.