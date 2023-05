Snooker: Auftaktsieg von Weltmeister Brecel bei den Vienna Open

Weltmeister Luca Brecel hat am Freitag seine beiden ersten Spiele beim Vienna Snooker Open sicher gewonnen. Der Belgier besiegte in seinem ersten Gruppenspiel den Österreicher Arno Wild 2:0 und den Afghanen Aref Hussaini ebenfalls 2:0. In Pool A hatte Brecel in der Folge noch gegen zwei andere Konkurrenten anzutreten, u.a mit Philipp Koch einen weiteren Österreicher, der seine ersten drei Spiele ebenfalls gewann.

Die K.o.-Phase ab der Runde der letzten 32 beginnt am Samstag. Brecel hat zu Wochenbeginn in Sheffield als Außenseiter unerwartet den WM-Titel geholt.