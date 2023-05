Snooker-Überraschung bei der WM: "Belgien wird explodieren"

Luca Brecel gewann überraschend zum ersten Mal den Titel als Snooker-Weltmeister. Der 28 Jahre alte Außenseiter aus Belgien gewann am Montagabend in Sheffield das Finale gegen den englischen Ex-Champion Mark Selby mit 18:15 und sicherte sich damit den größten Erfolg in seiner Karriere. Vor allem in der ersten und dritten Session, die Brecel jeweils mit 6:2 für sich entschieden hatte, glänzte der Außenseiter.