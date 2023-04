Snooker: Titelverteidiger O'Sullivan bei WM ausgeschieden

Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan hat das Halbfinale der Snooker-WM in Sheffield verpasst. Der siebenfache Weltmeister aus England schied nach einer 10:6-Führung noch mit 10:13 gegen den Belgier Luca Brecel aus. Der 47-jährige O'Sullivan gewann in der entscheidenden Viertelfinal-Session am Mittwoch im Crucible Theatre keine Partie mehr. Gegner des 28-jährigen Brecel ist ab diesem Donnerstag entweder der Schotte Anthony McGill oder der erst 20-jährige Chinese Si Jiahui.

Zuvor war bereits der Nordire Mark Allen in sein zweites WM-Semifinale eingezogen. Der 37-Jährige aus Belfast setzte sich mit 13:10 gegen WM-Debütant Jak Jones aus Wales durch. Allen trifft von Donnerstag bis Samstag auf den Engländer Mark Selby oder den Schotten John Higgins. Beide waren schon jeweils viermal Weltmeister. Zum Einzug ins Finale am Sonntag und Montag ist der Gewinn von 17 Partien - sogenannter Frames - nötig.