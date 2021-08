Nach Autounfall: Beachvolleyball-Ass Ermacora kann bei EM antreten

Beach-Volleyballer Martin Ermacora kann nach seinem Autounfall samt Schleudertrauma und Gehirnerschütterung in der vergangenen Woche bei den Europameisterschaften am Wiener Heumarkt antreten. Das bestätigte der 27-jährige Tiroler nach einem Training am Mittwoch. Nachdem ein erstes Training am Montag nicht gut verlaufen war und abgebrochen werden musste, sei der letzte Test nun vielsprechend gewesen, wurde in einer Aussendung des EM-Veranstalters mitgeteilt.