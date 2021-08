Die emotionale Rückkehr der Beachvolleyball-Show nach Wien

Die Spieler leben nicht so eingesperrt wie in Tokio, wo sie nicht einmal einen Supermarkt außerhalb des Dorfes aufsuchen durften. Aber in Wien müssen sie das auch nicht, leben sie doch einen Aufschlag entfernt vom Centre Court im Intercontinental.

Für die Sicherheit sorgen die Gurgeltests der Stadt Wien, die alle Spieler machen. Bei der Ankunft und während des Turniers zwei Mal. Alle Mitarbeiter des Turniers testen auch, egal ob sie geimpft sind, oder nicht.