Muhammad Ali: Die Box-Legende wäre heute 80 Jahre alt geworden

Marcos Nader, Österreichs bekanntester Profiboxer: "Der Name Muhammad Ali und Boxen sind unzertrennlich. Jeder, der sich mit dem Sport beschäftigt, kennt Ali. ‚Float like a butterfly, sting like a bee‘ steht in fast jedem Boxklub an der Wand. Sein Stil prägt seit Jahrzehnten neue Boxer und ich hab’ mir einige Tricks abgeschaut. Auch außerhalb des Boxrings war er eine Erscheinung und erregte Aufsehen. Besonders prägend für mich war, dass er den Wehrdienst und den damit verbundenen Vietnamkrieg in den 60ern verweigerte, mit der Aussage: ‚Ich habe keinen Ärger mit den Vietcong.‘ Das fand ich sehr stark."

Eva Voraberger, Österreichs erste Boxweltmeisterin: "Es gibt so viel über Ali zu erzählen, aber eigentlich reicht auch ein einziges Wort: LEGENDE! Man sollte ihn nur positiv in Erinnerung haben. Es ist ein Wahnsinn, was er alles erreicht hat."