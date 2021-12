Lomachenko: Ein ukrainisches Boxgenie kämpft um sein Vermächtnis

Trotz einer Schulterverletzung (Riss in der Rotatorenmanschette) bestand Lomachenko damals auf den Kampf gegen Teofimo Lopez Jr. - und verlor nach Punkten. In seinem Comeback dominierte er im Juni Masayoshi Nakatani (TKO in Runde 9) und will gleiches auch Samstagnacht gegen Richard Commey zeigen. Ein neuerlicher Sieg würde ihm im neuen Jahr, den Weg zu einem WM-Kampf gegen den aktuellen Leichtgewichts-Champion George Kambosos Jr. ebnen.