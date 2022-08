München 1972: Die Spiele, die die Welt verändert haben

Stundenlang hatten die Geiselnehmer mit Polizei und Politikern verhandelt, am späten Abend flogen sie mit zwei Hubschraubern zum 20 Kilometer entfernten Flugplatz Fürstenfeldbruck, wo ein Flugzeug auf sie wartete. Es kam zur Katastrophe: Bei einem langen Feuergefecht starben alle Geiseln, ein Polizist sowie fünf der acht Geiselnehmer. Die anderen wurden in Gewahrsam genommen, später aber freigepresst.

Die Spiele gingen weiter – nach dem Motto „The games must go on“ von IOC-Präsident Avery Brundage. Doch sie bedeuteten eine massive Zäsur: Schon vier Jahre später bei den Winterspielen 1976 in Innsbruck gab es Sicherheitsplanungen von einer völlig neuen Dimension.

Der KURIER blickt auf das Drama vor 50 Jahren ausführlich zurück. Unser Kolumnist Marc Janko befragte seine Mutter Eva Janko, die als Zeitzeugin die Tragödie vor Ort erlebte.