Mountainbiker Fabio Wibmer: Internet-Wunder auf zwei Rädern

Dass all das, was in den Videos bei Fabio Wibmer so einfach aussieht, auch harte Arbeit ist, kommt nicht immer so rüber. Soll es vielleicht auch gar nicht. "Bei mir funktionieren Dinge meistens zuerst einmal nicht. Bis sie nach 5.000 Versuchen klappen", sagt der Osttiroler, der sich seit 2020 von zwei schweren Verletzungen erholt hat. Aber das mache den Erfolg vielleicht aus, überlegt er, "dass man nicht aufgibt, ehrgeizig bleibt und durchzieht, was einem Spaß macht".