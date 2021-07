Anna Kiesenhofer hat es mit ihrem Olympia-Gold wieder einmal bewiesen: Wer an sich glaubt, kann durchaus über sich hinauswachsen. Die sportliche Mathematikerin aus dem Weinviertel hat es so geschafft, in Tokio das gesamte Feld hinter sich zu lassen.

Ebenso mit mathematischer Präzision hat es zu tun, wenn sich der 26-jährige Osttiroler Fabio Wibmer seinen Hausberg hinunterstürzt. Oder die Dolomiten. Seine Rides sind regelrechte Stunts, exakt geplant und souverän gemeistert. Schon beim Zusehen hält man unweigerlich den Atem an.

Das Video "Urban Freeride lives" hat auf YouTube mehr als 160 Millionen Clicks erzielt. Die Salzburger Stadtrundfahrt der anderen Art ist ein wilder Trip sowohl gegen die Schwerkraft als auch gegen einige Regeln der Straßenverkehrsordnung. Besser nicht nachmachen! Zusehen alleine ist schon aufregend genug.