Balanceakt auf dem Riesenrad: Rad-Artist Wibmer sorgt für Nervenkitzel

Werbung für andere Zweirad-Fahrer

Wie so oft in seiner Branche hat der Stunt am Riesenrad (und danach neben der Praterbahn) auch einen PR-Mehrwert. Denn organisiert wurde der Tag im Prater von den "Masters of Dirt", die damit daran erinnern wollen, dass sie am 10. bis 12. Juni in der Wiener Stadthalle zu Gast sind. Nach zweijähriger Zwangspause und pandemiebedingten Verschiebungen hat der Veranstalter wieder die weltbesten zwei- und vierrädrigen Freestyle-Athleten nach Wien geladen. Die rund 30.000 Zuschauer können sich - wie teils auch in Wibmers Videos - auf Backflips, Whips, Combos, sogar der Einsatz eines Schneemobils, Quads sowie E-Bikes freuen.



Und auf Fabio Wibmer, mittlerweile Fixstarter beim "Masters of Dirt".

"Vergesst nicht, falls ihr schon Tickets habt", erinnert Veranstalter Georg Fechter die Zuschauer. Die ursprünglich geplante Show von 2020 musste abgesagt werden, die bereits gekauften Karten sind immer noch gültig. Die Sorge, dass viele Ticketinhaber von 2020 nicht kommen, ist groß.