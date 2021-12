WM-Kontroverse: Wie Michael Masi zum Buhmann der Formel 1 wurde

„Für die Formel 1 ist es zur Gewohnheit geworden, sich selbst in den Fuß zu schießen, doch dieses Mal benutzte sie einen Raketenwerfer.“ So wie The Sun schäumte die britische Presse über die umstrittene Entscheidung der Rennleitung vor der letzten Runde. Michael Masi ist nicht zu beneiden. „Man muss Mitleid mit ihm haben“, meint Nico Rosberg. „Die ganze Welt schaut ihm zu und er muss innerhalb von 15 Sekunden entscheiden, was er tut.“