Kopfweh nach WM-Party: Wie es für Verstappen und Hamilton weitergeht

Lewis Hamilton hatte zuletzt auf die Ehre verzichtet und blieb auch als Titelträger bei seiner Nummer 44. Am Dienstag saß der neue Weltmeister mit goldenen Rennschuhen schon wieder im Auto, das noch die Nummer 33 trug: In Abu Dhabi standen Reifentests an.

Und zwar ohne Lewis Hamilton. Der Brite hatte aber einen guten Grund, die neuen Pneus von 2022 nicht zu testen. Nachdem er seit einem Jahr schon den Titel „Sir“ trägt, erfolgt am Mittwoch die offizielle Zeremonie, bei der er zum Ritter geschlagen wird. Die Niederlage am Sonntag hat der 36-Jährige jedenfalls wie ein Gentleman hingenommen, nach dem höchst emotionalen Finish gratulierte er Verstappen fair.