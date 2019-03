Formel-1-Rennleiter Charlie Whiting verstorben

Wenige Tage vor dem Start in die neue Formel-1-Saison trägt die Königsklasse Trauer: Charlie Whiting, seit mehr als 20 Jahren Rennleiter und den Fans vor allem als der Mann an der Startampel bekannt, verstarb am Donnerstag (Ortszeit) in Australien im Alter von 66 Jahren an einer Lungenembolie.

"Mit großer Trauer habe ich von Charlies plötzlichem Ableben erfahren", wird FIA-Präsident Jean Todt in einem offiziellen Statement des Weltverbandes zitiert. "Er war ein großartiger Rennleiter, eine zentrale und unnachahmliche Figur in der Formel 1, die den Geist dieses Sports verkörperte. Mit Charlie hat die Formel 1 einen treuen Freund und charismatischen Botschafter verloren."

Whiting hatte seine Formel-1-Laufbahn 1977 beim britischen Hesketh-Team begonnen und war in den 1980er Jahren für das Brabham-Team tätig. 1988 trat er der FIA bei, für die er seit 1997 als Rennleiter fungierte.