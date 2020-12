Sir Lewis Hamilton: Formel-1-Star zum Ritter geschlagen

Bereits 2008 war ihm nach seinem ersten WM-Sieg der britische Ritterorden verliehen worden - der Order of the British Empire. Doch von der Königin nun zum Ritter geschlagen zu werden, ist die höchste Ehre, die einem Sportler in Großbritannien zuteil werden kann.

Hamilton reiht sich damit ein unter Promis wie Sir Elton John, Sir Paul McCartney oder dem in diesem Jahr verstorbenen Sir Sean Connery, die unter vielen anderen bereits den Ritterorden tragen. Und er ist nach Sir Stirling Moss, Sir Jackie Stewart und dem Australier Sir Jack Brabham der vierte Formel-1-Pilot, dem dies gelang.