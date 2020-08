Drama in Silverstone: Hamilton siegt mit drei Reifen

Formel-1-Dominator Lewis Hamilton hat den nächsten Schritt zu seinem siebenten WM-Titel gemacht. Bei seinem am Ende spektakulären siebenten Heimsieg auf nur drei Reifen in Silverstone gewann der Mercedes-Pilot am Sonntag kurios vor Max Verstappen im Red Bull und Charles Leclerc im Ferrari.

In der Gesamtwertung baute Weltmeister Hamilton seinen Vorsprung nach drei Triumphen in den ersten vier WM-Läufen weiter aus. Mit nun 87 Grand-Prix-Siegen ist Michael Schumachers Bestmarke von 91 greifbar. Der englische Dauersieger ließ auch keinen Zweifel daran, dass er am Saisonende mit Rekord-Champion Schumacher nach Titelgewinnen gleichziehen will. In seinem letzten Jahr bei Ferrari hat Sebastian Vettel, der am Sonntag Zehnter wurde, schon früh keinerlei Chancen mehr auf seine fünfte Weltmeisterschaft und verkommt im trostlosen Mittelfeld völlig zum Statisten.