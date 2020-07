Erster Corona-Fall in der Formel 1: Perez positiv getestet

Der mexikanische Formel-1-Fahrer Sergio Perez ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach dem ersten Fall in der Königsklasse des Autorennsports darf der Pilot des Teams Racing Point am Sonntag nicht am Großen Preis von Großbritannien teilnehmen, wie die Formel 1 am Donnerstagabend mitteilte.

Es sei nur eine Vorsichtsmaßnahme, hatte es zuerst am Donnerstagvormittag von offizieller Seite geheißen. Der Coronatest des 30-Jährigen sei nicht eindeutig gewesen, deshalb würde er sich in Isolation befinden.

Perez musste auf das Ergebnis eines weiteren Tests warten, um Klarheit zu erlangen. Und dieser fiel positiv aus.