Hamilton und Polizei warnen Fans vor Silverstone-GP: "Bleibt daheim"

Weltmeister ermutigt

Ganz so bedrohlich hört sich der Appell des Weltmeisters nicht an. Lewis Hamilton sendete eine Botschaft an die Fans in seinem Heimatland aus. "Es ist nicht meine Aufgabe, Verhaltensregeln aufzustellen und den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Ich versuche einfach nur, die Menschen dazu zu ermutigen, Distanz zu wahren und zuhause zu bleiben", sagte der Mercedes-Superstar, der die Sehnsucht der Fans nach dem Dabeisein bestens nachvollziehen kann.

"Ich kann zwar verstehen, dass man trotzdem kommen und aus der Ferne zuschauen will, nur um die Autos zu hören und sie kurz zu sehen. Wenn man sich dabei aber in einer Gruppe bewegt, ist das keine gute Sache. Das würde ich nicht empfehlen", mahnt Hamilton zur Vorsicht.