Nach Rekordfahrt in Ungarn: Hamiltons lähmende Dominanz

Plus: Sebastian Vettel

Rang sechs gilt mittlerweile als Erfolg für einen Ferrari-Fahrer. Erst recht, wenn er Sebastian Vettel heißt. Der Deutsche hat nach Auslaufen seines Vertrags bei den Italienern keinen leichten Stand teamintern. Auf dem Hungaroring hielt er seinen Teamkollegen Charles Leclerc (11.) aber scheinbar mühelos in Schach. „Ich glaube, im Moment ist es das, was für uns möglich ist“, sagte der 33-jährige Vettel, der sich auch für ein Engagement bei einem anderen Rennstall in Szene setzen will.