Britische Regierung erteilt grünes Licht für Silverstone-Rennen

Die britische Regierung hat eine Ausnahmeregelung für Teilnehmer bestimmter Sport-Events von der seit Anfang Juni geltenden Quarantänepflicht beschlossen. Das teilte der britische Minister für Sport und Kultur, Oliver Dowden, am Sonntag mit. Die Formel-1-Rennen in Silverstone am 2. und 9. August könnten damit stattfinden, sagte ein Regierungssprecher.

Auch für internationale Fußballspiele und Veranstaltungen anderer Sportarten bedeutet das grünes Licht. Wegen der Corona-Pandemie darf in der Formel 1 nur vor leeren Rängen gefahren werden. Die Rennserie hat am Sonntag in Spielberg begonnen. Das nächste Event findet mit dem Grand Prix der Steiermark ebenfalls in Österreich am 12. Juli statt. Eine Woche nach dem letzten Silverstone-Rennen steht der Spanien-Grand-Prix auf dem Programm.