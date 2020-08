Bestes Auto der Geschichte? Mercedes jagt die perfekte Saison

Drei Rennen, drei Siege. 66 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Mercedes hat den besten Motor, die beste Aerodynamik, das beste Konzept. "Dieses Auto ist in der Lage, Kurven in Geraden zu verwandeln", schwärmt Ex-Formel-1-Fahrer Martin Brundle über den aktuellen W11. "Ich glaube, auf so eine Art haben wir das zuvor noch nie gesehen. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand Mercedes in Silverstone schlagen kann." Dazu die Zuverlässigkeit: Lewis Hamilton ist seit 36 Rennen nicht mehr ausgeschieden – Rekord. McLaren-Pilot Lando Norris sagt sogar: "Ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht, dass Lewis jedes weitere Rennen gewinnt."