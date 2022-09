Red-Bull-Boss Horner schloss Übernahme durch Porsche aus

Powertrains

Bei Red Bull ist grundsätzlich alles auf die Fertigung eines eigenen Motors ausgerichtet, dazu wurde eine eigene Firma namens Red Bull Powertrains gegründet. Der Energydrink-Rennstall nutzt die zuvor entwickelten Grundlagen beim Bau einer eigenen Triebwerkseinheit, erhält dabei aber weiter technische Hilfe von Honda. Diese Vereinbarung läuft noch bis Ende 2025.

"Wir stehen voll hinter dem Investment, das wir mit Red Bull Powertrains getätigt haben. Wir haben rund 300 Leute dort, die am Motor für 2026 arbeiten, daher müsste jede Vereinbarung mit einem potenziellen Partner oder Hersteller das berücksichtigen", stellte Horner klar. "Die Zeit wird zeigen, ob wir einen Partner in dem Programm aufnehmen oder, so wie es aktuell der Plan ist, ob wir alleine weitermachen."