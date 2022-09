Max Verstappen verpatzt den Start ins Heimrennen-Wochenende

Lokalmatador Max Verstappen hat einen Stotterstart in sein Formel-1-Heimspiel in Zandvoort erlebt. Der Weltmeister musste schon nach rund zehn Minuten im ersten Training seinen Red Bull abstellen. Verstappen klagte ├╝ber Probleme mit dem Getriebe. Ein Kran musste seinen Wagen am Freitag abschleppen, der Niederl├Ąnder lief zu Fu├č an die Box zur├╝ck. Die Auftakteinheit zum Grand Prix der Niederlande musste vor├╝bergehend unterbrochen werden.