Gerhard Berger: "Red Bull und Porsche? Das wird so passieren"

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist die Formel 1 zurück in Melbourne. Nicht nur wegen des neuen Reglements sollte es am Sonntag (7 Uhr MESZ) mehr Möglichkeiten zum Überholen geben, die Strecke wurde umgebaut, erstmals gibt es vier DRS-Zonen. Das Duell zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen geht in die dritte Runde. „Ich freue mich, dass Ferrari um die Meisterschaft mitfahren kann“, sagt Gerhard Berger. Der 62-Jährige fuhr fünf Jahre lang für die Scuderia und sprach bei einem Termin in Wien über ...