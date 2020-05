Porsche-Sportchef: "Nah am Fan ist derzeit nicht das Klügste"

In der aktuellen Situation ist aber auch der Manager zum Abwarten gezwungen. "Bei sportlichen Veranstaltungen steht die gesundheitliche Sicherheit an erster Stelle. Und wann die tatsächlich wieder gewährleistet sein wird, kann derzeit wohl niemand sagen."

Am Dienstag verhandeln die Verantwortlichen der Formel E mit den Teams über die Fortführung der Saison, die ursprünglich bis Juli angesetzt war. Porsche ist einer der Neulinge in der vollelektrischen Rennserie, für den Konzern ist es ein Prestigeprojekt. "Wir werden dennoch nichts übereilen", sagt Enzinger, "die Formel E steht dafür, nah an den Fans zu sein. Wir wollen zu ihnen kommen, in die Städte. Das ist derzeit nicht das Klügste."