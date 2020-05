Wolff über Lauda-Tod: "Er schien zu ahnen, was ihm bevorstand"

So beschreibt etwa Gerhard Berger, der als einer von wenigen Außenstehenden Lauda im Züricher Spital besuchen durfte, wie liebevoll sich Sohn Lukas Lauda um seinen Vater gekümmert hat: "Ich muss sagen, dass Lukas unglaublich war. An jedem einzelnen Tag war er dort, im Krankenhaus in Zürich, obwohl seine Familie in Barcelona lebte. Die ganze Zeit über blieb er am Bett seines Vaters und war für ihn da. Er hätte sich nicht besser um ihn kümmern können. Lukas ist ein Sohn, wie man ihn sich nur wünschen kann."