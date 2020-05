Formel 1: Budgetgrenze wird auf 145 Mio. Dollar reduziert

Ursprüngliches Ziel der Kostenbremse sei ein ausgeglicheneres Teilnehmerfeld gewesen, erinnerte Brawn. Mit der Covid-19-Pandemie würden nun Nachhaltigkeit und auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt rücken. "Das gilt für die großen Teams genauso wie für die kleinen."

Eine einschneidende Regelreform hat die Formel 1 bereits von 2021 auf 2022 verschoben. Die aktuellen Autos werden mehr oder weniger von diesem ins nächste Jahr mitgenommen, so der Plan. Die ersten zehn Saisonrennen 2020 sind wegen des Coronavirus bereits verschoben oder abgesagt worden. Als Saisonstart haben die Organisatoren der Rennserie den Grand Prix von Österreich am 5. Juli in Spielberg im Visier.