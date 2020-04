Audi steigt aus der DTM aus, Gerhard Berger ist geschockt

Die Zukunft der DTM werde sehr stark davon abhängen, wie Partner und Sponsoren auf diese Entscheidung reagierten.

Saisonstart aufgeschoben

Der für Ende April im belgischen Zolder geplante Saisonauftakt war zuletzt wegen der anhaltenden Corona-Krise auf den 11. und 12. Juli auf den Norisring vertagt worden.

Der frühere Formel-1-Pilot Berger kritisierte die Kurzfristigkeit der Entscheidung. „Hier hätten wir uns - gerade in Corona-Zeiten - ein Vorgehen im Sinne unserer gemeinsamen Gesellschaft gewünscht“, sagte der 60 Jahre alte Tiroler: „Nun ist die Situation zusätzlich verschärft. Wir möchten so schnell wie möglich Planungssicherheit für die Teams, die hunderttausende Fans, die Sponsoren und alle Mitarbeiter schaffen, deren Arbeitsplätze an der DTM hängen.“