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Motorsport

Ohrfeige für Streckenposten: MotoGP-Star wird nach Eklat gesperrt

MotoGP-Star Marco Bezzecchi ohrfeigte nach einem Ausrutscher einen Streckenposten. Nach dem Eklat wurde der Italiener für das heutige Rennen gesperrt.
21.06.2026, 13:19

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Der MotoGP Fahrer Marco Bezzecchi sitzend mit einer schwarzen Kappe am Kopf

Samstag, Sprintrennen in Brünn, Kurve 3 und der Italiener Marco Bezzecchi stürzt. An sich nichts Ungewöhnliches für ein MotoGP-Rennen. Als der 27-jährige zu diesem Zeitpunkt WM-Führende aber zu seiner Aprilia eilt, betätigte der Streckenposten beim Aufrichten des Motorrads versehentlich den Gasgriff und wird dafür vom Italiener geohrfeigt. Ein riesiger Aufreger, Millionen von Menschen sahen die Szene in den sozialen Netzwerken. 

Startsperre kostet Bezzecchi wichtige WM-Punkte

Nach dem Eklat reagierte die Rennkommission mit einem Schreiben an den Fahrer: "Am 20. Juni 2026 um 16:07:41 während des MotoGP-Sprints in Tschechien haben Sie nach einem Sturz Sportwarte geschubst und geschlagen, die versuchten, Ihr Motorrad zu bergen. Dies ist eine Handlung, die den Interessen des Sports schadet und stellt daher einen Verstoß dar." Für Bezzecchi hat das natürlich Folgen: Für das WM-Rennen am Sonntag wurde er gesperrt. Ihm gehen damit wichtige Punkte im Kampf um die Weltmeisterschaft verloren.

Auch ein Einspruch am Samstagabend des Aprilia-Teams änderte an dieser Tatsache nichts. Der Motorrad-Weltverband FIM hielt an seiner Strafe fest. 

"Ich verstehe seine Situation"

Nach dem Rennen entschuldigte sich Marco Bezzecchi bei dem betroffenen Streckenposten. Als kleine Wiedergutmachung gab es ein Paar Handschuhe und eine Umarmung für den Sportwart. 

Damit aber nicht genug. Wenig später veröffentlichte der Italiener in seiner offiziellen Stellungnahme: "Ich möchte mich bei der gesamten MotoGP-Gemeinschaft für mein Verhalten gegenüber dem Streckenposten entschuldigen. Es tut mir besonders leid, weil mir bewusst ist, wie viel Einsatz und Opferbereitschaft die Marshals aufbringen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten."

Verständnis dafür gab es ausgerechnet vom Geohrfeigten. Auch der Streckenwart sprach im Nachhinein gegenüber Reportern über die Situation. Nachtragend dürfte er dabei nicht sein. Im Interview sagt er: "Er stand unter großem Stress. Ich verstehe seine Situation. Er stürzte und ich machte meine Arbeit." 

Für den Weltranglistenführenden Bezzecchi geht es frühestens wieder ab nächster Woche an den Start. Von Freitag bis Sonntag findet dann nämlich der GP von Niederlande statt.

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