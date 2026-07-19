Kimi Antonelli gewann mit einer überzeugenden Leistung den Formel-1-Grand-Prix von Belgien. Der Mercedes-Pilolt aus Italien fuhr annähernd fehlerfrei und gewann in Spa vor Charles Leclerc (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull). Im Kampf um die WM-Krone baute Antonelli seinen Vorsprung aus. 45 Punkte liegt er nun vor dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton.

Aufregende Szenen beim Start

Spektakulär war der Start. Verstappen zwängte sich an Antonelli vorbei. Dieser wiederum konnte auf der ersten langen Geraden kontern, und auch Leclerc überholte Verstappen. Dahinter kollidierten Hamilton und Russell. Wärend der siebenfache Weltmeister sein Rennen (mit einer 5-Sekunden-Strafe) fortsetzen konnte, rutschte Mercedes-Pilot Russell ins Kiesbett und steckte fest. Der Arbeitstag des 28-Jährigen war nach wenigen Sekunden schon wieder beendet. Für den Briten war es ein schwerer Rückschlag im Kampf um die WM-Krone. Mit dem Nuller verlor er Rang zwei in der WM-Wertung an Hamilton.