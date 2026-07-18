Formel 1: Erster Startplatz für Kimi Antonelli in Belgien

Auch wenn Kimi Antonelli zuletzt nicht viel Glück hatte, der Italiener ist in Bestform. Der 19-Jährige war im Qualifying für den Formel 1-Grand-Prix für Belgien nicht zu schlagen und wird am Sonntag (15.00/live ServusTV, Sky) aus der Poleposition starten. Antonelli ist somit in der besten Position, seine WM-Führung auszubauen.

„Das ist großartig, aber der Poleposition zu stehen“, sagte Antonelli. „Das war nicht einfach, die Strecke hat sich ständig verändert. Aber wir haben es geschafft, uns ständig zu verbessern. Meine letzte Runde war ziemlich gut.“

Neben Antonelli steht der vierfache Weltmeister Max Verstappen in Reihe 1. Der Niederländer wurde in seiner schnellsten Runde von seinem Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar im Windschatten „gezogen“, um den Italiener zu schlagen, reichte es aber knapp nicht. „Trotzdem muss ich mich bei Isack bedanken“, sagte Verstappen. „Ohne ihn wäre ich nie in die erste Startreihe gekommen.“