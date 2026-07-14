Weltmeister Norris hofft auf Le-Mans-Start mit MotoGP-Legende

Der amtierende Weltmeister pilotierte in einer Showfahrt jenen Prototypen, mit dem McLaren 2027 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) antreten wird. Das Prunkstück sind die 24 Stunden von Le Mans . Der Klassiker an der Sarthe ist eines der Rennen, von dem Rennfahrer träumen, es eines Tages zu gewinnen.

Am vergangenen Wochenende hatte die Formel 1 Rennpause. Während etwa WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) in Wimbledon gesehen wurde, war Lando Norris beim Goodwood Festival of Speed zu Gast.

„Vielleicht in ein paar Jahren.“

So auch Norris, wobei der Brite bekräftigte, mit wem er auf dem 13,626 Kilometer langen Kurs fahren möchte, der zum Teil über öffentliche Straßen führt. Als Teamkollege soll es im besten Fall Kindheitsidol Valentino Rossi werden, der aktuell in der Langstrecken-Weltmeisterschaft einen BMW in der GT-Klasse pilotiert.

„Auf jeden Fall würde ich das machen“, sagte Norris in Goodwood. 2027 schließe allerdings der 26-Jährige aus, betonte aber: „Vielleicht in ein paar Jahren. Das würde ich sehr gerne machen. Es wäre für mich eine Ehre.“

Und MotoGP-Legende Rossi? „Ich habe schon versucht, ihn zu fragen, aber Formel-1-Fahrer sind sehr beschäftigt.“ Der 47-jährige Italiener war bereits zweimal bei den 24 Stunden von Le Mans dabei, sah aber beide Male die Zielflagge nicht.