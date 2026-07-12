Trauer im Motorsport: Österreicher bei Rennen tödlich verunglückt

Bei einem Unfall bei der Alpe-Adria-Meisterschaft in Brünn ist am Wochenende ein österreichischer Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die FIM Europe mitteilt, handelt es sich dabei um den 32-jährigen Philipp Steinmayr.

Steinmayr tödlich verunglückt: Auch zweiter Fahrer starb

Der Rennfahrer erlag nach einem Zusammenstoß mit einem rumänischen Piloten zu Beginn des Rennens noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.