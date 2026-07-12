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Trauer im Motorsport: Österreicher bei Rennen tödlich verunglückt
Der Österreicher Philipp Steinmayr ist am Wochenende bei der Alpe-Adria-Meisterschaft in Brünn tödlich verunglückt. Auch der Rumäne Adrian Rus starb aufgrund des Unfalls.
Bei einem Unfall bei der Alpe-Adria-Meisterschaft in Brünn ist am Wochenende ein österreichischer Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die FIM Europe mitteilt, handelt es sich dabei um den 32-jährigen Philipp Steinmayr.
Steinmayr tödlich verunglückt: Auch zweiter Fahrer starb
Der Rennfahrer erlag nach einem Zusammenstoß mit einem rumänischen Piloten zu Beginn des Rennens noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Der rumänische Fahrer Adrian Rus (43) wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht gerettet werden. Das gab die FIM Europe am Sonntag bekannt.
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