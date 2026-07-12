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Motorsport

Trauer im Motorsport: Österreicher bei Rennen tödlich verunglückt

Der Österreicher Philipp Steinmayr ist am Wochenende bei der Alpe-Adria-Meisterschaft in Brünn tödlich verunglückt. Auch der Rumäne Adrian Rus starb aufgrund des Unfalls.
12.07.2026, 23:06

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Agenturen, pres  | 

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