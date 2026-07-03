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Motorsport

Formel 1: Hamilton gewinnt Sprintquali in Silverstone

Lewis Hamilton hofft bei seinem Heimrennen in Silverstone auf seinen zweiten Saisonsieg. Für das morgige Sprintrennen hat sich der Engländer die Pole-Position gesichert.
03.07.2026, 18:40

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Lewis Hamilton jubelt. Er hat eine schwarz-gelbe Kappe auf.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat sich die Pole-Position für das vierte Sprint-Rennen dieser Formel-1-Saison in Silverstone gesichert. Der Ferrari-Superstar raste unter dem Jubel der britischen Fans in 1:28,376 Minuten zur Bestzeit. Hamilton verwies im einzigen freien Training hauchdünn WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes (+0,011 Sekunden) auf den zweiten Platz. 
Dritter für das Kurz-Event über 100 Kilometer ohne verpflichtenden Reifenwechsel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen (+0,321 Sekunden). Audi-Pilot Nico Hülkenberg, der im vergangenen Jahr in Silverstone erstmals in seiner Karriere als Dritter auf das Podest gerast war, kam in England bei strahlendem Sonnenschein nicht über Position 13 hinaus.

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