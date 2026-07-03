Teamchef bestätigt: Lewis Hamilton bleibt Ferrari-Fahrer

„Ich kann bestätigen, dass Lewis Hamilton auch 2027 ein Ferrari-Fahrer sein wird.“

Das sagte Teamchef Fred Vasseur gegenüber dem Corriere della Sera und fixierte zugleich die Fahrerpaarung für die nächste Formel-1-Saison, da Teamkollege Charles Leclerc einen Vertrag bis Ende 2028 besitzt und damit ohnehin bei der Scuderia gesetzt ist. Zuletzt hatte es Fragezeichen gegeben, wie es mit der Karriere von Rekordweltmeister Hamilton nach 2026 weitergehen würde. Nun herrscht Gewissheit.

Der Brite und Vasseur kennen sich seit über zwei Jahrzehnten. Gemeinsam gewannen sie 2006 die GP2-Meisterschaft. Damals fuhr Hamilton für ART – das Team, dessen Gründer Vasseur und Nicolas Todt sind.

Perfekter Trainingsauftakt

Für Hamilton startete der Heim-Grand-Prix in Silverstone perfekt. Der Rekordsieger des Großbritannien-Rennens (neun Siege) bestimmte in 1:29,260 Minuten das Freitagstraining. Auf Rang zwei reihte sich WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes ein. Der Italiener lag 0,213 Sekunden zurück. Größer war die Lücke zu Leclerc, der mit 0,599 Sekunden Rückstand das Nachsehen hatte.

Hamilton hat für das neunte Rennwochenende der heurigen Formel-1-Saison ein spezielles Helmdesign anfertigen lassen, das eine Hommage an seine Anfänge im Kartsport ist.